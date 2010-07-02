Регионал говорит, что Семиноженко насолил всем

Фракция Партии регионов голосовала за освобождение Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра, поскольку он оказался неэффективным менеджером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Это была политика очистки от неэффективного менеджера. Вы можете представить, как нужно было насолить всем, чтобы объединился весь парламент», - сказал депутат.

Кроме того, отметил он, к В.СЕМИНОЖЕНКО было достаточное количество претензий, в частности, это касается неэффективного решения вопроса относительно Института национальной памяти, нарушения ст. 22 закона о Кабинете министров, причастности к созданию двух неэффективных комитетов.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО выразил надежду, что следующий вице-премьер-министр поймет те ошибки, которые сделал его предшественник.

Он сообщил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра будет выдвинута коалицией.

В то же время В.КОЛЕСНИЧЕНКО отказался назвать фамилию претендента на эту должность, объяснив это тем, что кандидатура будет определяться на будущей неделе.