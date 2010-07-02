Верховная Рада уволила вице-премьера и министра

Верховная Рада Украины освободила Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

Отставку В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции.

Проект постановления об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

Перед освобождением Семиноженко Верховная Рада Украины освободила от должности Виктора БОЙКО с должности министра охраны окружающей среды.

За принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Представление об освобождении В.БОЙКО от должности министра представлял лично премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос депутатов, Н.АЗАРОВ сказал, что смена руководителя министерства связана с его переходом на другую работу. Он также сказал, что после смены руководителя в министерстве состоятся «соответствующие кадровые изменения».

Как сообщал УНИАН, В.БОЙКО был назначен на должность министра в марте 2010 года по квоте фракции Блока Литвина.

Преемником БОЙКО стал Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ. За назначение его на должность министра проголосовало 259 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Представлял кандидатуру Н.ЗЛОЧЕВСКОГО премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Глава правительства назвал Н.ЗЛОЧЕВСКОГО «хорошим, квалифицированным специалистом».

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ на пленарном заседании принес присягу министра, чтобы сразу приступить к исполнению своих обязанностей.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, 1966 года рождения, является народным депутатом Украины текущего созыва от Партии регионов.