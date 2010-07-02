ВР освободила Семиноженко от должности вице-премьер-министра

Верховная Рада Украины освободила Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

Отставку В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции.

За отставку В.СЕМИНОЖЕНКО проголосовали 153 из 172 народных депутатов из фракции Партии регионов, 120 из 155 членов фракции БЮТ, 57 из 72 членов фракции НУ-НС, 18 из 20 членов фракции Блока Литвина, в полном составе фракция КПУ и трое из четырех внефракционных депутатов.

Проект постановления об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2010 года Верховная Рада Украины назначила В.СЕМИНОЖЕНКО на должность вице-премьер-министра.