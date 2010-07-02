На место человека Литвина в Кабмин пришел регионал

Верховная Рада Украины назначила Николая ЗЛОЧЕВСКОГО на должность министра охраны окружающей природной среды.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Представлял кандидатуру Н.ЗЛОЧЕВСКОГО премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Глава правительства назвал Н.ЗЛОЧЕВСКОГО «хорошим, квалифицированным специалистом».

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ на пленарном заседании принес присягу министра, чтобы сразу приступить к исполнению своих обязанностей.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, 1966 года рождения, является народным депутатом Украины текущего созыва от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада Украины освободила от этой должности Виктора БОЙКО, который был назначен на должность министра в марте 2010 года по квоте фракции Блока Литвина.