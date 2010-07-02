Из правительства Азарова выгнали первого министра
Парламент проголосовал
Верховная Рада Украины освободила от должности Виктора БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.
Представление об освобождении В.БОЙКО от должности министра представлял лично премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Отвечая на вопрос депутатов, Н.АЗАРОВ сказал, что смена руководителя министерства связана с его переходом на другую работу. Он также сказал, что после смены руководителя в министерстве состоятся «соответствующие кадровые изменения».
Как сообщал УНИАН, В.БОЙКО был назначен на должность министра в марте 2010 года по квоте фракции Блока Литвина.
Как сообщал УНИАН, 1 июля Кабинет министров предложил парламенту освободить В.БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды Украины. При этом причины отставки В.БОЙКО в соответствующем проекте постановления не были указаны.
Вместе с тем, Кабмин зарегистрировал в ВР представление о назначении на должность министра охраны окружающей природной среды Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, народного депутата от Партии регионов.
В.БОЙКО был назначен министром по квоте фракции Блока Литвина 11 марта. В 2005 году он возглавлял Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву.