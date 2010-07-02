От Тимошенко сбежала еще одна «тушка»

Народный депутат Украины Виталий КУРИЛО (БЮТ) вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Таким образом, на сегодня в составе коалиции - 260 народных депутатов.

В.КУРИЛО избирался в парламент по списку БЮТ под №8. На время избрания был ректором Луганского национального педагогического университета им. Т.Г.Шевченко.