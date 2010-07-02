От Тимошенко сбежала еще одна «тушка»
10:14, 02 июля 2010Политика
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В коалиции теперь - 260 нардепов
Народный депутат Украины Виталий КУРИЛО (БЮТ) вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.
Таким образом, на сегодня в составе коалиции - 260 народных депутатов.
В.КУРИЛО избирался в парламент по списку БЮТ под №8. На время избрания был ректором Луганского национального педагогического университета им. Т.Г.Шевченко.
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