Эксперт: возвращение админресурса не за горами

Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 31 октября этого года. Независимые эксперты назвали законопроект о смешанной системе местных выборов провоцирущим политическую коррупцию.

Нормы закона о выборах депутатов местных органов власти противоречат Конституции и копенгагенским документам ОБСЕ, которые ратифицировала Украина, заявил директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Игорь Попов. По его мнению, документ противоречит и ожиданиям украинцев, которые "хотят обновления политических элит, но анализ закона показывает, что власть взяла курс на консервирование самой себя". Наиболее одиозным он назвал запрет самовыдвижения претендентов на должность местных председателей и норму об обязательном годовом сроке регистрации политической силы на местном уровне. Попов уверен, что эти нормы блокируют участие в выборах новых политических проектов и принуждают молодых политиков идти по спискам старых партий, а это толкает лидеров местных партийных ячеек на торговлю местами в избирательных списках: "Владелец партийного местного свидетельства сейчас начинает аукцион: кто хочет выдвигаться от моей партии и кто больше даст".

В свою очередь, председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко предупредил, что из-за сокращения срока избирательной кампании следует ожидать применения админресурса, правоохранительного ресурса, подкупа избирателей и фальсификации результатов голосования. Из-за нехватки времени, по его словам, могут быть сорваны и некоторые этапы подготовки к выборам, что даст основания для обжалования голосования. Проект закона о выборах депутатов местных советов по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе подал председатель фракции «Партии регионов» Александр Ефремов.

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