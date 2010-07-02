Украина надеется на диалог с США

Сегодня в Украину с официальным визитом прибывает Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН. Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что основной темой во время визита будет налаживание реального институционного диалога с Соединенными Штатами Америки по широкому кругу проблем.

Об этом министр сказал в прямом эфире 5 канала.

По его словам, среди вопросов, которые планируется обсудить, также такие глобальные темы как изменения климата, проблема терроризма, торговли людьми, распространения оружия массового уничтожения.

Отвечая на вопрос о возникновении вопросов со свободой слова в украинских СМИ К.ГРИЩЕНКО сказал: “Я думаю, что мы эту тему обязательно пройдем, обсудим, - подробно, если будет нужно, - но это будет далеко не основная тема”.

На вопрос, планирует ли украинская сторона, что визит Х.КЛИНТОН подтолкнет Международный валютный фонд к предоставлению Украине кредита К.ГРИЩЕНКО ответил: “Однозначно мы будем обсуждать этот вопрос... Мы надеемся, что параллельно с нашими переговорами с МВФ мы сможем доказать, что политика нашего правительства базируется на реальных прогнозах и показателях”, - добавил он.

Относительно вопроса сугубо политических отношений между Украиной и США К.ГРИЩЕНКО ответил, что Х.КЛИНТОН “приезжает сегодня с позитивной повесткой дня”. В то же время он не исключил, что затронутые вопросы могут быть разными и не всегда приятными.

Как сообщал госдепартамент США, "в Украине основное внимание будет уделено стратегическому партнерству между США и Украиной... Клинтон в Киеве проведет переговоры с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, а также примет участие в заседании американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству, созданной во время прошлогоднего визита вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину", -сказал, в частности, на брифинге заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филип ГОРДОН.

"У нас широкие связи с Украиной и мы ждем, что наряду с другими вопросами они обсудят вопросы экономики и энергетики, сотрудничества в сфере безопасности, развития демократии", - отметил замгоссекретаря.

"Также в Киеве госсекретарь встретится с бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и с руководством СМИ, представителями гражданского общества, а также выступит в Киевском Политехническом университете", - рассказал Ф.ГОРДОН. В своей речи Х.КЛИНТОН подчеркнет надежды США на развитие демократии в Украине.