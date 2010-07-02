Западные фонды уйдут с Украины, если "бориспольское ЧП" повторится

Западные неправительственные организации свернут свою активность в Украине в случае повторения инцидента с задержанием представителя иностранного фонда.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ, комментируя задержание на 10 часов в международном аэропорту “Борисполь” руководителя украинского представительства немецкого фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ.

„Если такие действия будут иметь систематический характер, то это легко может привести к спаду участия Запада, в первую очередь, в неправительственном секторе в Украине”, - сказал польский эксперт.

По его словам, история с задержанием Н.ЛАНГЕ дает серьезные основания для переосмысления событий в Украине, в том числе представителями неправительственных организаций.

„Досадно, что такое происходит в Украине”, - сказал А.ШЕПТИЦКИЙ.

Он заметил, что многие западные эксперты, которые работают в сфере развития демократии и гражданского общества в Украине, работают не ради денег, а выполняют свою работу с „чувством миссии”.

А.ШЕПТИЦКИЙ отметил, что среди такой людей и Н.ЛАНГЕ, но он и его коллеги могут покинуть Украину, если украинская власть осложнит им условия работы.

По словам эксперта, трудно сказать, какой была цель задержания Н.ЛАНГЕ, и была ли это спланированная акция. В то же время А.ШЕПТИЦКИЙ допустил, что инцидент может быть связан с критикой Н.ЛАНГЕ в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.ШЕПТИЦКИЙ предположил, что решение о задержании Н.ЛАНГЕ принималось не на высшем уровне - в Администрации Президента, и не на самом низком - непосредственно пограничной службой.

„Не исключено, что где-то на среднем уровне – или в результате сознательного решения, или желая понравиться своим руководителям... кто-то решил, что стоит господину ЛАНГЕ „показать”, - сказал эксперт.

А.ШЕПТИЦКИЙ не исключил, что тот, кто принимал решение о задержании Н.ЛАНГЕ, не осознавал, что это приведет скорее к негативным последствиям, чем позитивным.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ в течение 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

30 июня заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что службы, которые не пропускали в Украину Н.ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые состоялись после его прихода к власти.