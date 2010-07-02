Народная Рада и Союз офицеров отметят в Севастополе День ВМС
... и встретятся с лидерами Меджлиса
В Севастополе 3 июля Всеукраинская общественная организация «Украинская Народная Рада» совместно со Всеукраинской организацией «Союз офицеров Украины» проведут мероприятия по празднованию Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя УНР, лидер Украинской общины Киева Сергей РУДЫК.
В этот день в Севастополе состоится митинг и возложение цветов к памятникам гетману Сагайдачному и Тарасу Шевченко.
Лидеры УНР вручат украинским морякам национальные флаги и подарят им украинскую литературу.
С.РУДЫК также сообщил, что 3 июля в Севастополе «Украинская Народная Рада» проведет заседание Большого Собрания.
4 июля 2010 года в городе Бахчисарай в рамках поездки в Крым лидеры Украинской Народной Рады должны встретиться с лидерами Меджлиса крымскотатарского народа.
***Украинская Народная Рада – общественная национально-патриотическая организация. В состав постоянно действующего оргкомитета создания УНР вошли известные общественные и политические деятели, в частности, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Иван ДРАЧ, Евген СВЕРСТЮК, Мыкола ПОРОВСКИЙ, Иван ДЗЮБА, Мыкола ЖУЛИНСКИЙ, Степан ХМАРА.