Народная Рада и Союз офицеров отметят в Севастополе День ВМС

В Севастополе 3 июля Всеукраинская общественная организация «Украинская Народная Рада» совместно со Всеукраинской организацией «Союз офицеров Украины» проведут мероприятия по празднованию Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя УНР, лидер Украинской общины Киева Сергей РУДЫК.

В этот день в Севастополе состоится митинг и возложение цветов к памятникам гетману Сагайдачному и Тарасу Шевченко.

Лидеры УНР вручат украинским морякам национальные флаги и подарят им украинскую литературу.

С.РУДЫК также сообщил, что 3 июля в Севастополе «Украинская Народная Рада» проведет заседание Большого Собрания.

4 июля 2010 года в городе Бахчисарай в рамках поездки в Крым лидеры Украинской Народной Рады должны встретиться с лидерами Меджлиса крымскотатарского народа.

***Украинская Народная Рада – общественная национально-патриотическая организация. В состав постоянно действующего оргкомитета создания УНР вошли известные общественные и политические деятели, в частности, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Иван ДРАЧ, Евген СВЕРСТЮК, Мыкола ПОРОВСКИЙ, Иван ДЗЮБА, Мыкола ЖУЛИНСКИЙ, Степан ХМАРА.