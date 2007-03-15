Катеринчук считает, что власти Харькова идут на уголовное преступление

Народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что попытки властей Харькова запретить встречу народных депутатов с избирателями имеют признаки уголовного преступления.

Об этом сказал Н.КАТЕРИНЧУК корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшние события на площади Свободы в Харькове, где народным депутатам - организаторам встречи с избирателями, запланированной на 16 марта, представители городских властей несколько часов подряд не дают возможности установить сцену и другое оборудование.

«Нет закона, который бы ограничивал право народных депутатов на организацию мирных собраний с избирателями, поэтому действия власти Харькова я считаю неконституционными, провокационными, хулиганскими, то есть такими, которые можно квалифицировать как «уголовное преступление», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, на данное время «никакого запрета нет, и мы будем дальше устанавливать сцену».

На вопрос, как он будет поступать в случае, если Дзержинский райсуд сегодня запретит проведение встречи с избирателями в Харькове, Н.КАТЕРИНЧУК ответил: «КАТЕРИНЧУК выполнит решение суда». Но в то же время сказал он: «Это не означает, что другие народные депутаты откажутся от своего намерения встретиться с избирателями».

Народный депутат отметил при этом, что «вопрос не в запрещении КАТЕРИНЧУКУ проводить мирные собрания, а в системе, которая позволяет представителям власти безнаказанно и цинично нарушать законы и Конституцию».