Янукович думает, что Израиль - это Европа? (аудио)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высоко оценивает решение Израиля об отмене визового режима для граждан Украины и отмечает, что наше государство, очевидно, предпримет встречный шаг.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью журналистам во время посещения Национального заповедника «Хортица» в Запорожье.

«Мы стремились решить этот вопрос, и это – первая ласточка из Европы. Безусловно, мы в ближайшее время, скорее всего – на следующем заседании Кабинета министров, также примем такое решение, которое будет ратифицировано в парламенте», – сказал глава государства.

Президент напомнил, что Украина ведет активные переговоры относительно безвизового режима с Европейской комиссией. «Мы работаем с Еврокомиссией, чтобы начать процедуру выполнения Плана действий по предоставлению Украине безвизового режима», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению главы государства, Украина может получить этот план действий в сентябре.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Израиль принял предложение министров туризма и иностранных дел об отмене визового режима с Украиной.

21 июня директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сказал, что МИД надеется завершить процедуры, касающиеся введения безвизового режима с Израилем, к осени этого года.

По его словам, сейчас МИД Украины в сотрудничестве с другими профильными ведомствами проводит работу относительно подписания соответствующего решения, которое должно быть утверждено Кабинетом министров.

О.ВОЛОШИН отметил, после этого министры иностранных дел Украины и Израиля должны встретиться и подписать соответствующий документ.

По его словам, скорее всего, подписание состоится во время визита министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО в Тель-Авив.

Он также сообщил, что после подписания соглашения правительства обоих государств должны окончательно его утвердить, обменяться нотами о завершении всех процедур, и только после этого соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем вступит в силу.

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