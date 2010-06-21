Леся Гонгадзе просит освободить Украину от «игры в кости»
И снять памятники ее сыну
Мать погибшего журналиста Георгия Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ до сих пор не верит, что “таращанское тело” принадлежит ее сыну.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
“Я не могу похоронить чужого ребенка как своего собственного”, - сказала она.
Также Л.ГОНГАДЗЕ высказалась за то, чтобы были сняты памятники ее сыну: “Пусть памятники Гие снимут, потому что это аморально”. По ее словам, все это является игрой, которая “называется ритуально-развлекательные забавы”.
Л.ГОНГАДЗЕ призвала политиков не спекулировать на памяти ее сына. “Пора оставить в покое Украину, народу, который живет 10 лет в том сериале ужасов, и уже освободить Украину от той игры в кости, и пусть политические силы на этом не пиарятся, не ходят на эти символические могилы”, - отметила мать журналиста.
Как сообщалось, сегодняшняя встреча В.ЯНУКОВИЧА с Л.ГОНГАДЗЕ состоялась без прессы.
Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН объяснила, что Л.ГОНГАДЗЕ выразила соответствующее желание.
7 июня Л.ГОНГАДЗЕ заявила, что хочет встретиться с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ и обсудить с ним расследование дела об убийстве ее сына.
В последний раз в прокуратуру Л.ГОНГАДЗЕ ездила три месяца назад, когда получила образцы "таращанского" черепа для частной экспертизы. С тех пор никаких сообщений и звонков от следователей не было, сказала мать журналиста.
О каких-либо сдвигах в расследовании ей ничего не известно, сказала Л.ГОНГАДЗЕ, комментируя недавние заявления докладчиков ПАСЕ. В конце прошлой недели те сообщили для прессы, что в Генеральной прокуратуре Украины им пообещали, что «буквально на днях к сведению широкой общественности будет доведено, кто стоит за этим преступлением».
Мать журналиста сомневается, что будут названы фамилии. Ожидать сенсации не следует, отметила она. Л.ГОНГАДЗЕ в очередной раз отметила, что все зависит в первую очередь от Президента, поэтому она намерена встретиться с ним. «Я хочу попасть к Президенту и переговорить с ним, чтобы поставить точку в этом деле. У меня есть свои выводы и секреты с Генпрокуратурой, которые я разглашать не могу. Надеюсь, что Президент прислушивается к моим предложениям и выводам, потому что уже 10 лет прошло», - сказала Л.ГОНГАДЗЕ.
Она добавила, что в свое время встречалась с Президентом Леонидом КУЧМОЙ, неоднократно - с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, но с В.ЯНУКОВИЧЕМ встреч еще не было.