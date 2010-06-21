Леся Гонгадзе просит освободить Украину от «игры в кости»

Мать погибшего журналиста Георгия Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ до сих пор не верит, что “таращанское тело” принадлежит ее сыну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я не могу похоронить чужого ребенка как своего собственного”, - сказала она.

Также Л.ГОНГАДЗЕ высказалась за то, чтобы были сняты памятники ее сыну: “Пусть памятники Гие снимут, потому что это аморально”. По ее словам, все это является игрой, которая “называется ритуально-развлекательные забавы”.

Л.ГОНГАДЗЕ призвала политиков не спекулировать на памяти ее сына. “Пора оставить в покое Украину, народу, который живет 10 лет в том сериале ужасов, и уже освободить Украину от той игры в кости, и пусть политические силы на этом не пиарятся, не ходят на эти символические могилы”, - отметила мать журналиста.

Как сообщалось, сегодняшняя встреча В.ЯНУКОВИЧА с Л.ГОНГАДЗЕ состоялась без прессы.

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН объяснила, что Л.ГОНГАДЗЕ выразила соответствующее желание.

7 июня Л.ГОНГАДЗЕ заявила, что хочет встретиться с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ и обсудить с ним расследование дела об убийстве ее сына.

В последний раз в прокуратуру Л.ГОНГАДЗЕ ездила три месяца назад, когда получила образцы "таращанского" черепа для частной экспертизы. С тех пор никаких сообщений и звонков от следователей не было, сказала мать журналиста.

О каких-либо сдвигах в расследовании ей ничего не известно, сказала Л.ГОНГАДЗЕ, комментируя недавние заявления докладчиков ПАСЕ. В конце прошлой недели те сообщили для прессы, что в Генеральной прокуратуре Украины им пообещали, что «буквально на днях к сведению широкой общественности будет доведено, кто стоит за этим преступлением».

Мать журналиста сомневается, что будут названы фамилии. Ожидать сенсации не следует, отметила она. Л.ГОНГАДЗЕ в очередной раз отметила, что все зависит в первую очередь от Президента, поэтому она намерена встретиться с ним. «Я хочу попасть к Президенту и переговорить с ним, чтобы поставить точку в этом деле. У меня есть свои выводы и секреты с Генпрокуратурой, которые я разглашать не могу. Надеюсь, что Президент прислушивается к моим предложениям и выводам, потому что уже 10 лет прошло», - сказала Л.ГОНГАДЗЕ.

Она добавила, что в свое время встречалась с Президентом Леонидом КУЧМОЙ, неоднократно - с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, но с В.ЯНУКОВИЧЕМ встреч еще не было.