Диаспора попросила Януковича о встрече

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинскую диаспору к сотрудничеству для повышения имиджа Украины в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением ЧОЛИЕМ и генеральным секретарем Всемирного конгресса украинцев Стефаном РОМАНИВЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил представителей руководства ВКУ за их инициативу провести такую встречу. Он назвал Всемирный конгресс украинцев ведущей организацией среди других общественных организаций украинской диаспоры. «Вы как барометр», - сказал Президент, добавив, что через ВКУ можно почувствовать настроения не только украинской диаспоры, но и Украины в целом.

«Нам важно организовать сотрудничество, чтобы повысить имидж Украины в мире. Это наше общее дело», - сказал Президент.