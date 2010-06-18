СМИ подсчитали, что Янукович пристроил во власти почти 100 родственников

Как минимум 40 человек из ближайшего окружения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА - прямая родня, братья, сестры, дети, родители, кумовья – занимают различные посты в государственных органах власти, судах и работают депутатами Верховной Рады или местных советов.

Об этом пишет журнал «Корреспондент». По подсчетам журнала, все вместе они образуют отряд численностью почти в 100 человек.

Причем выявленные «Корреспондентом» родственные группы - лишь часть большой и дружной «региональной семьи», в которой не учтены узы чиновников рангом пониже, чем руководители Кабинета министров и народные депутаты.

Аналитики уверяют, что по показателю проникновенности родственников во власть «В.ЯНУКОВИЧ и Ко идут на всеукраинский рекорд — так много родни на госпостах не работало даже в окружении Виктора ЮЩЕНКО, которого его же соратники упрекали в кумовстве в кадровой политике».

Огромную роль семейные связи играют в Администрации Президента, пишет журнал.

Так, глава АП Сергей ЛЕВОЧКИН является кумом В.ЯНУКОВИЧА, а сестра С.ЛЕВОЧКИНА Юлия НОВИКОВА имеет депутатский мандат от Партии регионов. Более того, среди кумовьев С.ЛЕВОЧКИНА есть и депутат-«регионал» Эдуард ПРУТНИК, и экс-Президент Леонид КУЧМА.

Кумом В.ЯНУКОВИЧА является заместитель генерального прокурора Виктор ПШОНКА. Его сын Артем – народный депутат от Партии регионов. Кроме того, жена Президента Людмила ЯНУКОВИЧ – кума председателя Совета министров АР Крым Василия ДЖАРТЫ, чья дочь Виктория работает судьей Хозяйственного суда Киева.

Сын В.ЯНУКОВИЧА – Виктор-младший народный депутат от ПР.

В свою очередь сын заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН Николай при новой власти стал заместителем руководителя Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Это назначение стало хорошим взлетом для человека, до того бывшего помощником депутата, отмечает «Корреспондент».

Не отстают от АП и «регионалы» в правительстве и парламенте. Так, жена министра Кабмина Анатолия ТОЛСТОУХОВА работает замминистра по делам семьи, молодежи и спорта.

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ имеет родственное влияние на судебную систему. У С.КИВАЛОВА, который совмещает свое депутатство с членством в Высшем совете юстиции, есть кум – Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, который недавно возглавил ВСЮ. При этом дочь С.КИВАЛОВА, Татьяна - депутат от Партии регионов Одесского горсовета.