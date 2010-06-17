Регионалов раздражают политики, дающие невыполнимые соцобещания

Проводимая сейчас пенсионная реформа направлена на снижение давления на реальную экономику, заявил народный депутат член фракции Партии регионов Владимир ЛАНДИК, выступая на заседании Дискуссионного клуба при Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУП, по словам депутата, пенсионная реформа будет развиваться в двух направлениях - повышения выплат тем пенсионерам, которые получают пенсию на уровне прожиточного минимума или ниже, и увеличения пенсионного возраста.

В.ЛАНДИК напомнил, что реформа сектора – одно из обязательств Украины перед Международным валютным фондом, которое взяло на себя предыдущее правительство Юлии ТИМОШЕНКО при получении кредита в рамках кредитной линии.

Как отметил В.ЛАНДИК, в результате нововведений в Партии регионов рассчитывают получить позитивный эффект для экономики и увеличения численности активного и трудоспособного населения. «Пока реальность такова, что мы постепенно превращаемся в страну пенсионеров. Этим пользуются политики-популисты, обещая заведомо невыполнимые социальные программы на выборах», - резюмировал В.ЛАНДИК.

Справка УНИАН. МАУП является крупнейшим негосударственным вузом в стране. В академии учатся около 45 тысяч студентов.

Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции с учащимися филиалов академии во всех регионах Украины.