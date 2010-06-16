Янукович от дубинки не откажется, но создаст красивую картину?

Директор Института проблем управления имени Горшенина Владимир ФЕСЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет соблюдать внешнюю респектабельность перед Западом, несмотря на монополизацию власти.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение В.ФЕСЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

По мнению политолога, несмотря на тенденцию в Украине к монополизации власти, В.ЯНУКОВИЧ будет искать баланс между применением силы и внешней респектабельностью.

"ЯНУКОВИЧ не хочет «превращаться» в ЛУКАШЕНКО, он хочет соблюсти некую респектабельность перед Западом, для него это очень важно и значимо. Тут проявляются определенные комплексы: он долго шел к этой цели, и он знает, что ему ставят в упрек и судимость, и многие другие вещи, что его заранее будут подозревать в недемократичности и критиковать за это. Поэтому для него очень важно получить поддержку и легитимацию на Западе", - считает В.ФЕСЕНКО.

По мнению эксперта, именно сохранение респектабельности перед Европой будет ограничивать использование силовых акций для сохранения монополии на власть.

"Будут искать некий баланс. От силы отказываться не будут, потому что это просто проявление естества, природы, как же без силы? Если есть в руках дубинка, то ее нужно пускать в дело, но при этом надо создавать красивую картину и, видимо, будут искать формат и процедуры, некие рекомендации формулировать, когда и как запускать это, чтобы не вредило репутации Президента и центральной власти", - убежден эксперт.

По словам В.ФЕСЕНКО, многих участников политического процесса удивило, с какой скоростью В.ЯНУКОВИЧ монополизировал власть в своих руках.

"Многие ожидали, что В.ЯНУКОВИЧ, который расслабился в оппозиции, в чем-то повторит Виктора ЮЩЕНКО, то есть он не будет концентрироваться на власти, а удовлетворится самим властным статусом. Оказалось – нет. В.ЯНУКОВИЧ получает удовольствие не просто от статуса, а от того, как он строит власть и чиновников. Он даже проявил себя как трудоголик, видимо потому что процесс нравится", - отметил директор Института Горшенина.

В то же время, по словам эксперта, несмотря на то, что де-факто президентско-парламентский режим был выстроен очень быстро, юридический каркас переформатирования Украины из парламентско-президентской в президентско-парламентскую республику власти еще предстоит создать.

"Уже стоит вопрос и о возможности конституционной реформы, как юридического оформления вот этого нового президентско-парламентского режима. Это может произойти в разных формах: можно провести через референдум оформление этого режима, можно восстановить редакцию Конституции 1996 года, можно использовать фантом конституционного референдума, как "страшилку" для парламентариев, как это было в 1996 и в 2004 годах", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Директор Института Горшенина считает, что тенденция монополизации власти в Украине очевидна, вопрос только в том, как быстро она будет проходить, какие формы примет и на каком рубеже остановится.

"Мое общение с представителями Партии регионов говорит о том, что они для себя ряд концептуальных вопросов еще не решили, в частности и вопрос, какой должна быть по форме и содержанию реформа местного самоуправления", - подытожил эксперт.