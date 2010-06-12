Яценюк: внеблоковость Украины выгодна, в первую очередь, России

Лидер партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украине нужно принять новую военную доктрину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на круглом столе в Киеве на тему «Безопасность: чья ответственность?».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, членство Украины в НАТО или в другой военной организации не может рассматриваться только с военной точки зрения.

«То, что новое правительство Украины и новый Президент Украины задекларировали так называемый внеблоковый статус, для меня он несколько странный», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, принятие решения о внеблоковом или нейтральном статусе Украины «является ничем иным как выполнением предвыборных обещаний» Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Также он отметил, что внеблоковое государство должно тратить на свою оборону 4% ВВП, тогда как Украина тратит максимум 1%. «Это касается только милитарного аспекта. А что делать с тем комплексом вещей и с теми угрозами, которые есть сегодня перед Украиной? И можем ли мы их преодолеть? Еще раз подчеркиваю – нет», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, внеблоковый статус Украины выгоден, в первую очередь, Российской Федерации, которая таким образом решает свою внешнеполитическую проблему – предотвращение расширения НАТО.

В связи с этим А.ЯЦЕНЮК считает, что Украине нужна новая военная доктрина, которая должна приниматься Советом национальной безопасности и обороны и давать ответы на угрозы для Украины. «Считаю необходимым, во-первых, принять новую военную доктрину, которой пока еще нет в Украине, во-вторых, четко определить угрозы, существующие сегодня для Украины. В-третьих, четко осознать, что с этими угрозами Украина не в состоянии самостоятельного справиться», - сказал А.ЯЦЕНЮК.