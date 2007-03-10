Майдан - лучшее место, чтобы радовать киевлян возможностями милиции

10 марта на Майдане Независимости в Киеве состоялись торжественные мероприятия при участии столичной милиции. Милиционеры продемонстрировали свои умения и профессионализм высшему руководству министерства внутренних дел Украины.

Как передает “5-й канал”, последние остались довольны и пообещали чаще радовать киевлян и гостей столицы такими парадами.

Как сообщает пресс-служба МВД, показательные выступления работников спецподразделений милиции и выставка специальных и технических средств, которые используются во время несения службы, прошли “по случаю заступания на суточное дежурство работников столичной милиции".

"Майдан Независимости избран потому, что это центральная улица столицы нашей Украины. Это будет проводиться в каждом областном центре, это самая большая улица, и место позволяет показать мощь нашей славной милиции", - сообщил заместитель министра внутренних дел Василий ФАТХУТДИНОВ.

В субботу исполняется 100 дней с момента назначения на должность министра внутренних дел Василия ЦУШКО. Однако, его команда заверяет, что парад с этим никак не связан.