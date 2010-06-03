В Верховную Раду попала молния

Во время рассмотрения в парламенте законопроекта об основах внутренней и внешней политики в здание Верховной Рады попала молния.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", молния попала в шпиль, установленный на куполе Верховной Рады.

В это время в сессионном зале исчез свет, кроме центральной люстры под куполом.

Электронное табло также продолжало работать. Через несколько секунд освещение восстановилось.