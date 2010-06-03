В Верховную Раду попала молния
12:16, 03 июня 2010Политика
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В то время, как депутаты отказывались от вступления в НАТО
Во время рассмотрения в парламенте законопроекта об основах внутренней и внешней политики в здание Верховной Рады попала молния.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды", молния попала в шпиль, установленный на куполе Верховной Рады.
В это время в сессионном зале исчез свет, кроме центральной люстры под куполом.
Электронное табло также продолжало работать. Через несколько секунд освещение восстановилось.
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