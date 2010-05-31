Янукович поручил достойно отметить годовщину Конституции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил достойно отметить 14-ю годовщину Конституции.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью достойного празднования в 2010 году 14-й годовщины Конституции Украины, учитывая ее судьбоносное значение в построении государства и консолидирующую роль в развитии в Украине гражданского общества, глава государства поручил Кабинету министров и другим исполнительным органам власти обеспечить проведение мероприятий по подготовке и празднованию 14-й годовщины Конституции Украины.

В частности, планируется проведение торжеств при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, международных, общественных организаций, политических партий, народных депутатов, деятелей науки и культуры; организация и проведение в заведениях культуры, воинских частях, заведениях для детей и молодежи просветительских тематических мероприятий, направленных на формирование правовой культуры, уважения к Основному закону государства, получение знаний о своих конституционных правах, свободе и обязанностях, знаний по истории становления и развития отечественного конституционного права, его роли в создании украинского государства и деятельности выдающихся законодателей в этой сфере; проведение тематических научно-практических конференций и круглых столов; организация выставок фото- и архивных документов, которые иллюстрируют процесс принятия Конституции Украины, историю национального законотворчества; решение неотложных социальных вопросов.

Также Кабинету министров поставлено задача подготовить и внести в трехмесячный срок предложения по подготовке и празднованию в 2011 году 15-й годовщины Конституции Украины.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по случаю 14-й годовщины Конституции с привлечением к участию в них представителей украинской общественности за рубежом.

Государственному комитету телевидения и радиовещания поручено обеспечить показ тематических теле- и радиопередач, широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию 14-й годовщины Конституции Украины.