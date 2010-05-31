Янукович сделал рокировку: Гавриша на Хорошковского
18:34, 31 мая 2010Политика
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В Высшем совете юстиции
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степана ГАВРИША от исполнения обязанностей члена Высшего совета юстиции и назначил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО членом ВСЮ.
Об этом, соответственно, говорится в распоряжении и указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, тексты которых размещены на сайте главы государства.
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