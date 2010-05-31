Янукович сделал рокировку: Гавриша на Хорошковского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степана ГАВРИША от исполнения обязанностей члена Высшего совета юстиции и назначил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО членом ВСЮ.

Об этом, соответственно, говорится в распоряжении и указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, тексты которых размещены на сайте главы государства.