Хмельницкая «Батькивщина» готова уступить лидерство

Председатель Хмельницкой областной организации партии «Батькивщина», народный депутат Украины от фракции БЮТ Василий КРАВЧУК заявил, что его партия готова уступить лидерство в «Комитете защиты Украины», который будет создан в ближайшее время в области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КРАВЧУКА, в областной Комитет войдут политические силы, «которым не безразлична судьба страны».

«Областная организация «Батькивщина» не претендует на лидерство в этом объединенные – для нас главное, чтобы Комитет был действенным и контролировал власть, а на местном уровне не допускал антинародных решений облгосадминистрации“, - объяснил народный депутат.

Кроме того, В.КРАВЧУК считает, что настоящая украинская оппозиция должна руководствоваться оценкой избирателя.

«Мешает то, о чем говорит известная поговорка: «На двух украинцев - три гетмана». Каждый хочет быть лидером, поэтому нужно сознательно оценивать рейтинг поддержки среди народа», - отметил председатель облорганизации «Батькивщина».

Он подчеркнул, что оппозиция должна быть одна и отстаивать интересы каждого гражданина.