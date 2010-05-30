Хмельницкая «Батькивщина» готова уступить лидерство
...в Комитете, которого еще нет
Председатель Хмельницкой областной организации партии «Батькивщина», народный депутат Украины от фракции БЮТ Василий КРАВЧУК заявил, что его партия готова уступить лидерство в «Комитете защиты Украины», который будет создан в ближайшее время в области.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КРАВЧУКА, в областной Комитет войдут политические силы, «которым не безразлична судьба страны».
«Областная организация «Батькивщина» не претендует на лидерство в этом объединенные – для нас главное, чтобы Комитет был действенным и контролировал власть, а на местном уровне не допускал антинародных решений облгосадминистрации“, - объяснил народный депутат.
Кроме того, В.КРАВЧУК считает, что настоящая украинская оппозиция должна руководствоваться оценкой избирателя.
«Мешает то, о чем говорит известная поговорка: «На двух украинцев - три гетмана». Каждый хочет быть лидером, поэтому нужно сознательно оценивать рейтинг поддержки среди народа», - отметил председатель облорганизации «Батькивщина».
Он подчеркнул, что оппозиция должна быть одна и отстаивать интересы каждого гражданина.