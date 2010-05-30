В Одессе возобновил деятельность «Украинский клуб», который функционировал здесь до 1918 года.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 представителей украинского общества города провели в престижном Центре актуального искусства собрание, на котором «ради удовлетворения своих национально-духовных потребностей» возобновили деятельность «Украинского клуба Одессы».

Как заявил один из его инициаторов Андрей ЮСОВ, на протяжении первой половины ХХ века «украинское общество чрезвычайно пострадало от тоталитарных режимов», потеряв лучших представителей. По его словам, сложный период переживает украинство Одессы и сейчас, что в свою очередь побудило наиболее активных одесситов, как и в 1910 году, к консолидации усилий ради реализации актуальных задач для общества.

Кроме начальника горуправления молодежной политики А.ЮСОВА, среди инициаторов клуба - преподаватель исторического факультета Одесского университета им. Мечникова Владимир ПИВТОРАК, директор региональных программ Института национальных интересов Сергей САЛЬНИКОВ, депутат Одесского горсовета Наталия ЧАЙЧУК, руководитель креативного бюро "Лягушка" Зоя КАЗАНЖИ, экс-гендиректор Одесского театра оперы и балета режиссер Сергей ПРОСКУРНЯ и другие.

«Украинский клуб» возрождается, и я хочу поздравить всех, кто к этому причастен, стремясь приобщиться к активизации украинского общества в культурной и общественно-политической жизни Одессы», - обратился к единомышленникам А.ЮСОВ.

По его словам, членство в «Украинском клубе» может приобрести кто-либо из одесситов – граждан Украины, независимо от национальной принадлежности, кому близки идеалы украинства.

На свершение полезных для общества деяний участников церемонии благословили епископ ЯКОВ, священник УГКЦ отец ИГОРЬ, а также поздравили представители еврейского и армянского обществ Одессы, директор политических программ Центра прикладных исследований «Пента» Игорь ПОПОВ, председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид КОЗАЧЕНКО, писательница Оксана ЗАБУЖКО.

«Миссия клуба очень важна в нынешних условиях, - отметил, в частности, председатель совета Института национальных интересов Юрий РАДУХИН, - поскольку национальное самосознание общества может спасти украинскую государственность и суверенитет, защитить Украину от желающих ее раскромсать и продать в розницу. Жизнь требует от нас сплочения вокруг защиты национального наследия и интересов Украины».

На открытии клуба экспонировались документальные материалы «Украинская Одесса ХХ века».