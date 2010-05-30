Черкасские регионалы не ждут старта выборов

Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ избран председателем областной организации Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, на областной конференции Партии регионов С.ТУЛУБ отметил, что, "не ожидая официального старта избирательной кампании, в регионе начинается формирование областного, районных, городских и мини-штабов на всех избирательных участках. Также начато формирование контингента кандидатов в члены избирательных комиссий, агитаторов, наблюдателей".

Представляя новоизбранную команду областной организации Партии регионов, С.ТУЛУБ заметил, что руководящее ядро партии значительно отличается от предыдущего. Отныне, по его словам, лицом партии станут новые люди - научные работники, спортсмены, государственные служащие, представители бизнеса, «а сочетание молодости и опыта даст результат».