В БЮТ хотят, чтобы Янукович опроверг заявление Грищенко относительно НАТО

Народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Игорь ГРЫНИВ называет “политической провокацией” заявление министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО об отказе Украины от намерения вступить в НАТО.

Об этом И.ГРЫНИВ сказал в беседе с корреспондентом УНИАН, комментируя заявление К.ГРИЩЕНКО по поводу того, что Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня.

И.ГРЫНИВ отметил, что такие заявления министра «противоречат принятым документам, касающимся приоритетов внешней политики Украины и стратегии развития Украины». Он отметил, что “в практике сегодняшнего правительства стала полная нивелировка правовых механизмов - и Конституция проигнорирована многократно и в таком щекотливом деле как внешняя политика”.

И.ГРЫНИВ отметил, что когда министр иностранных дел Украины “делает такое личное заявление, то это скорее напоминает международную провокацию, которая после этого может быть опровергнута Президентом Украины или парламентом Украины, но для того, чтобы почувствовать настроения за рубежом, политические мнения лидеров запускается такая политическая провокация”.

“Здесь министр вышел за все свои полномочия, и думаю, что это будет отдельный предмет рассмотрения на заседании Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам и парламента Украины ”- добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, на ХІ Межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что идея членства Украины в Альянсе не пользуется поддержкой большинства украинцев и деструктивно влияет на эффективность внешней политики Украины. Учитывая это, сказал К.ГРИЩЕНКО, Украина будет продолжать развивать свои отношения с Альянсом, но вопрос о членстве пока снимается с повестки дня. По словам министра, именно такой подход больше всего соответствует современному положению вещей.