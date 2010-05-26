В Херсоне создан Комитет защиты Украины
19:11, 26 мая 2010Политика
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Вошли 18 организаций и партий
Сегодня лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО презентовала в Херсоне региональное отделение Народного комитета защиты Украины.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной организации БЮТ, в НКЗУ в Херсонской области вошли 18 организаций и партий национал-демократического направления.
Председателем комитета стал народный депутат, руководитель облорганизации БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.
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