В Херсоне создан Комитет защиты Украины

Вошли 18 организаций и партий

Сегодня лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО презентовала в Херсоне региональное отделение Народного комитета защиты Украины. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной организации БЮТ, в НКЗУ в Херсонской области вошли 18 организаций и партий национал-демократического направления. Председателем комитета стал народный депутат, руководитель облорганизации БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.

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