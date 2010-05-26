Янукович принял верительные грамоты от послов семи государств

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял верительные грамоты от послов семи зарубежных государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, верительные грамоты главе государства вручили послы Вьетнама, Туркменистана, Ирана, Армении, Объединенных Арабских Эмиратов, Исландии и Омана.

Поздравляя послов с началом дипломатической миссии в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что рассматривает сегодняшнее событие как новый и важный этап в отношениях Украины с каждым из государств, которые они представляют.

“С момента обретения независимости развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми регионами и странами мира является неизменным приоритетом украинской внешней политики, которая сегодня становится более прагматичной, более реалистичной и ориентированной на достижение ощутимых конкретных результатов”, – сказал глава государства. При этом он заметил, что такой подход приобретает особую актуальность в сложные времена мирового финансово-экономического кризиса, негативное влияние которого ощутили многие страны мира.

Говоря о сотрудничестве с Вьетнамом, Президент отметил, что эта страна является давним партнером Украины в Азиатском регионе. В то же время В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: “Необходимо придать новый конструктивный импульс нашим взаимоотношениям. В частности, за счет реализации совместных украинско-вьетнамских проектов в горнодобывающей, энергетической, машиностроительной и аграрной сферах”.

Также Президент Украины отметил, что действующая власть придает большое значение развитию отношений с традиционными партнерами и друзьями в регионе Центральной Азии, к которым, прежде всего, относится Туркменистан.

“Мы благодарны туркменской стороне за предоставленную украинским компаниям возможность участия в сооружении на территории Туркменистана важных инфраструктурных объектов государственного значения. Надеемся на последующую активизацию политического диалога с Туркменистаном и эффективное углубление взаимодействия на всех направлениях, которые представляют взаимный интерес, в первую очередь в энергетической сфере”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, он также придает большое значение развитию отношений с одной из крупнейших стран Азии – Ираном.

“В этом контексте, учитывая огромный экономический потенциал стран Ближнего и Среднего Востока, мы стремимся наращивать темп в развитии двустороннего взаимодействия с этим регионом”, – сказал глава государства, выразив убеждение, что значительные перспективы существуют также в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом.

“Спектр нашего взаимодействия достаточно широк. Это – энергетика, развитие транспортной инфраструктуры, авиакосмическая отрасль, сельское хозяйство, туризм и тому подобное. Мы внимательно наблюдаем за разработкой такого амбициозного проекта, как строительство панарабской железной дороги. Думаю, украинским компаниям, которые имеют значительный опыт в этой сфере, есть что предложить нашим арабским партнерам”, – сказал Президент.

Он также заявил, что, со своей стороны, Украина приглашает иностранных инвесторов к реализации ряда совместных проектов, которые, в первую очередь, касаются объектов, связанных с проведением в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине высоко ценят многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки между украинским и армянским народами.

“Учитывая значительный потенциал в углублении двусторонних отношений с Республикой Армения, дальнейшей активизации требует политический диалог между двумя странами. Первоочередными заданиями двустороннего взаимодействия также должны стать скорейшее возобновление докризисных объемов двусторонней торговли и их последующее наращивание”, – сказал Президент.

По убеждению главы государства, значительные перспективы имеет и сотрудничество Украины с Исландией, а их реализации будет способствовать расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений.

“Украина особенно заинтересована в изучении и использовании передового опыта Исландии в области энергоэффективности и энергосберегающих технологий”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, послы зарубежных государств выразили надежду, что отношения стран, которые они представляют, с Украиной будут укрепляться и развиваться.