Заседание “Украинского клуба” о необходимости немедленных перевыборов

В четверг, 27 мая, в 11:00 состоится 175-ое заседание “Украинского клуба” на тему: "Немедленные перевыборы Верховной Рады и местных органов власти – потребность общества".

Вопросы к обсуждению:

1. Нелегитимность местных органов власти после апреля 2010 года.

2. Нелегитимность Верховной Рады Украины шестого созыва после нарушения ею статьи 83 Конституции Украины.

3. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная или смешанная.

В заседании примут участие:

1. Виктор ЛИСИЦКИЙ, экономист;

2. Владимир ЦИБУЛЬКО, политолог;

3. Александр НАРБУТ, эксперт «Украинского клуба»;

4. Владимир ВЯЗИВСКИЙ, народный депутат Украины;

5. Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, народный депутат Украины;

6. Роман КУХАРУК, председатель правления «Украинского клуба»;

7. Александр ПАЛИЙ, политолог;

8. Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»;

9. Всеволод СТЕПАНЮК, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины;

10. Юрий ШТЕПА, политолог;

11. Алексей УСАЧЕВ, председатель секретариата «Украинского клуба»;

12. Андрей НОВАК, автор книги «Как поднять украинскую экономику».

Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина; Общество «Украинский клуб»; Гражданская кампания «Форум спасения Киева»; Институт украинской политики; Центр «Свобода слова»; Всеукраинский творческий союз «Литературный форум»; Институт стратегической политики; Международный институт демократий.