Заседание “Украинского клуба” о необходимости немедленных перевыборов
В четверг, 27 мая, в 11:00 состоится 175-ое заседание “Украинского клуба” на тему: "Немедленные перевыборы Верховной Рады и местных органов власти – потребность общества".
Вопросы к обсуждению:
1. Нелегитимность местных органов власти после апреля 2010 года.
2. Нелегитимность Верховной Рады Украины шестого созыва после нарушения ею статьи 83 Конституции Украины.
3. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная или смешанная.
В заседании примут участие:
1. Виктор ЛИСИЦКИЙ, экономист;
2. Владимир ЦИБУЛЬКО, политолог;
3. Александр НАРБУТ, эксперт «Украинского клуба»;
4. Владимир ВЯЗИВСКИЙ, народный депутат Украины;
5. Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, народный депутат Украины;
6. Роман КУХАРУК, председатель правления «Украинского клуба»;
7. Александр ПАЛИЙ, политолог;
8. Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»;
9. Всеволод СТЕПАНЮК, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины;
10. Юрий ШТЕПА, политолог;
11. Алексей УСАЧЕВ, председатель секретариата «Украинского клуба»;
12. Андрей НОВАК, автор книги «Как поднять украинскую экономику».
Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина; Общество «Украинский клуб»; Гражданская кампания «Форум спасения Киева»; Институт украинской политики; Центр «Свобода слова»; Всеукраинский творческий союз «Литературный форум»; Институт стратегической политики; Международный институт демократий.
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Вход по журналистским удостоверениям.
Для контактов: (044)237-44-40, (067) 320-77-00, (044) 228-55-33, (068) 833-33-33;www.litforum.org; www.forumspaskiev.org.ua; e-mail: forumspaskiev@mail.ru