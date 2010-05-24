Грищенко хочет отправить Януковича в Лондон

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее стремлении стать членом Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО заявил министр Великобритании по делам Европы Дэвид ЛИДИНГТОН. Встреча состоялась сегодня в польском городе Сопот в рамках неформального саммита министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС „Восточное партнерство”.

“Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее стремлении стать полноправным членом Европейского Союза и в реализации необходимых для этого институционных и социально-экономических реформ”, - сказал он.

Во время беседы украинский и британский министры также обсудили текущее состояние украинско-британского партнерства, подтвердив его стратегический характер.

Со своей стороны К.ГРИЩЕНКО заметил, что официальный Киев рассматривает Соединенное Королевство как одного из своих приоритетных партнеров в Европе, предложив при этом активизировать политические контакты, в частности, путем организации в ближайшее время официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Великобританию и посещения руководителем британского внешнеполитического ведомства Уильямом ХЕЙГОМ украинской столицы.