Азаров переселил агентство по подготовке Евро-2012

Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу должно переехать в дом №2 по улице Мечникова в Киеве. Соответствующее постановление № 355 от 19 мая в 2010 г. за подписью премьер-министра Николая Азарова обнародовано на официальном сайте КМУ. Документ отменяет предыдущее (тоже подписанное Азаровым) решение № 298 от 7 апреля 2010 г., согласно которого агентство по подготовке к Евро-2012 должно было “поселиться” на двух этажах дома №73 по улице Артема.

Интересно, что по новому адресу “прописки” нацагентства по Евро-2012 на данный момент расположен свежеоткрытый 35-этажный бизнес-центр “Парус”, минимальная стоимость аренды в котором, судя по сообщениям СМИ, составляет $50 за квадратный метр, тогда как помещение по адресу Артема, 73 еще в июле 2009 года тогдашний премьер Юлия Тимошенко передала хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабинета Министров для размещения там центральных органов исполнительной власти.