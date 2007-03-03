Чечетов считает, что окружением Ющенко руководит страх потерять корыто

Заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов назвал заявление народного депутата, члена фракции СПУ Василия ВОЛГИ относительно того, что антикризисная коалиция не будет выполнять указ о роспуске парламента в случае его подписания Президентом Украины, "эмоциональным".

В то же время народный депутат заметил, что "оценки Волги правильны в одном – органы правопорядка должны заниматься не политическими преследованиями, как это было два года назад, когда милиция занималась исключительно политическими преследованиями, а стоять на страже конституционных основ государства и никому не давать возможности нарушить Конституцию.- заявил Чечетов.- Если кто-то хочет, как в 1917-ом году, штурмовать Кабинет Министров, Администрацию Президента или Верховную Раду, то правоохранительные органы должны жестко на это отреагировать. И так делается в любой стране. Попробуйте-ка в Америке подойти к Белому дому! Нужно самым жестким образом реагировать на попытки свержения конституционного строя".

В обострении политической ситуации Чечетов обвиняет окружение Президента: "Эти игрища, которые пытается организовать группировка войны в окружении Президента, приведут к расколу Украины. Украины просто не будет – и Волга об этом эмоционально предупреждает. Это все равно, что зажигать спичку возле бочки с порохом. Президент может и не хотел бы такие указы придумывать, но ему его окружение столько их подсовывает, что часть уже находится в Конституционном суде. Зная агрессивность окружения Президента и страх, что его оторвут от корыта, от таких людей можно ожидать чего угодно".

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