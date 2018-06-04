Социалисты готовят государственный переворот?

В пятницу СМИ распространили выдержки из интервью народного депутата-социалиста Василия Волги газете «День» (№38 от 2 марта). Приводим здесь часть интервью, которая привлекла внимание общественности (источник – сайт газеты «День»).

"С нашей стороны Президент уведомлен о плане действий антикризисной коалиции в случае, если Ющенко вдруг согласится издать какой-то антиконституционный указ о роспуске парламента.

— Что это, собственно говоря, за план действий?

— Будет все очень просто: сразу после издания этого указа все центральные органы исполнительной власти берутся под жесткую охрану войсками МВД. Более того, после издания этого указа будет принято срочное решение Верховной Рады о том, что ВР не считает указы Президента легитимными.

— Прошу прощения, но именно представители коалиции обвиняют оппозицию в попытке совершить государственный переворот. Судя по вашему плану действий, кажется, что именно правящее большинство планирует такой, мягко говоря, радикальный сценарий.

— А как иначе действовать? Об этом сценарии, возможно иными словами, говорили и Николай Азаров, и Раиса Богатирева, и премьер, и председатель ВР. Мы не будем выполнять никакой указ о роспуске парламента. Войска МВД отработают в соответствии с Конституцией, сохраняя общественный покой и конституционный порядок в стране. Между прочим, уже сейчас нам известны некоторые факты о том, что на Западной Украине готовится принятие решений не подчиняться Киеву и ввести у себя прямое президентское правление. Если Ющенко на это пойдет, то у нас с вами будет две страны ровно через две недели. Но я убежден в том, что Виктор Ющенко на это не пойдет, и мы найдем компромисс. "

УНИАН поинтересовался мнением политиков и политологов по поводу такого заявления депутата.

Борис Беспалый, народный депутат (НУ):

У Президента есть схемы реагирования на форс-мажорные обстоятельства

Мне кажется, что сам факт того, что обнародовать такие рассуждения поручили такому несерьезному персонажу, говорит о том, что это просто игра на нервах или заела старая пластинка, и никакого значения это заявление не имеет. В сущности комментировать заявления таких персонажей нет потребности – много чести. Когда они устные – это испорченный воздух, когда письменные – это испорченная бумага. Такую информацию я обычно, как говорят, умножаю на ноль. Не думаю, что это заявление следует оценивать как озвучивание каких-то серьезных намерений.

Мне кажется, что в информационном пространстве преувеличивается значение этой свистопляски. Для реализации подобных заявлений нет ни юридических, ни каких-либо других оснований. Президент уже дал этому всему четкую оценку, и прибавить здесь нечего. Мне это напоминает тост из «Кавказской пленницы»: выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.

Другой вопрос, что у Президента как главы государства есть схемы реагирования на разные форс-мажорные обстоятельства, и это никак не связано с такими провокационными заявлениями. Есть СНБО, которое рассматривает разные варианты развития событий, которые принадлежат к сфере безопасности государства, – от птичьего гриппа к паводкам и таким-вот заявлениям. И на разные варианты развития событий есть разные варианты сценария их решения.

Михаил Чечетов, заместитель председателя фракции Партии регионов:

Игрища группировки войны в окружении Президента приведут к расколу Украины

Каждый депутат имеет право давать свою оценку ситуации и свое виденье путей выхода из нее. Оценка Василия Волги достаточно эмоциональна, а то, что он говорил относительно комментариев со стороны премьера и Раисы Богатиревой – это его собственная оценка, они сами будут комментировать то, что будут считать нужным.

Но оценки Волги правильны в одном – органы правопорядка должны заниматься не политическими преследованиями, как это было два года назад, когда милиция занималась исключительно политическими преследованиями, а стоять на страже конституционных основ государства и никому не давать возможности нарушить Конституцию. Если кто-то хочет, как в 1917-ом году, штурмовать Кабинет Министров, Администрацию Президента или Верховную Раду, то правоохранительные органы должны жестко на это отреагировать. И так делается в любой стране. Попробуйте-ка в Америке подойти к Белому дому! Нужно самым жестким образом реагировать на попытки свержения конституционного строя.

И правильно он сказал, что если указ будет не конституционен, то его выполнять никто не будет. Эти игрища, которые пытается организовать группировка войны в окружении Президента, приведут к расколу Украины. Украины просто не будет – и Волга об этом эмоционально предупреждает. Это все равно, что зажигать спичку возле бочки с порохом. Президент может и не хотел бы такие указы придумывать, но ему его окружение столько их подсовывает, что часть уже находится в Конституционном суде. Зная агрессивность окружения Президента и страх, что его оторвут от корыта, от таких людей можно ожидать чего угодно.

Развязать этот узел можно лишь проведением досрочных выборов – и президентских, и парламентских. Думаю, что имея 7-8% рейтинга Президента и 40% рейтинга премьера, народ сделает правильный выбор. То же с партиями – учитывая 34% рейтинга Партии регионов, 15% БЮТ и 3% – «Нашей Украины», народ четко определит партию-победителя. Вот тогда будет «тишь, да гладь, да божья благодать» лет на десять.

Если указ Президента будет конституционным, то Партия регионов пойдет на выборы, победит, и поставит точку в этой истории раз и навсегда. С другой стороны, мы понимаем, что досрочные выборы – это шаг назад, потеря темпов экономического роста. Мы уже четыре года выбираем. Сколько можно издеваться над страной?

Что же касается того, какие решения будет принимать Верховная Рада, то это личное мнение Василия Волги – любое решение будет рассматриваться и приниматься коалицией. Коалиция никогда не принимает невзвешенных решений.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ):

Хуже всего то, что обмен заявлениями не решает проблемы

Я хотел бы, чтобы это заявление прокомментировала Генеральная прокуратура, если она у нас существует как правоохранительный институт, поскольку это граничит с призывами к совершению антиконституционных и антигосударственных действий. К сожалению, как я понимаю, они комментировать этого не будут, хотя это в их компетенции.

Каждый народный депутат должен помнить, что Президент был, есть и будет оставаться гарантом Конституции и неповиновение гаранту Конституции означает неповиновение самой Конституции.

Надеюсь, что это мнение только одного экстремально настроенного Василия Волги. Но если такое заявление будет поддержано хотя бы какой-то из политических сил антикризисной коалиции, то я готов буду это комментировать как попытку осуществления антиконституционного переворота. И здесь уже сразу должна действовать Генеральная прокуратура. Сейчас никто не хочет дополнительной эскалации напряжения, поэтому комментарии одной политической силы могут появляться только в ответ на заявление определенной политической силы, а не отдельного депутата. Я почти уверен, что официальная позиция, скажем, СПУ, именно такой и есть, но она не обнародовалась. Обмен заявлениями может состояться. Хуже всего, что это не решит проблемы.

Что же касается действий Президента, то думаю, что предприняв один шаг, он будет делать и следующие.

Андрей Єрмолаєв, директор Центра социальных исследований «София»:

Во всех этих заявлениях многовато «если»

У людей неврозы. Как в оппозиции, которая мечтает о досрочных парламентских выборах, не зная, как это сделать, так и в коалиции, которая, реагируя на это все, начинает искать, как защищаться: то МВД сюда притягивает, то еще что-то. По моему мнению, это такие себе психополитические приемы, у которых нет никакой реальной почвы.

Когда мы с вами говорим об угрозах, то вынуждены постоянно говорить «если». Если Президент пойдет на нелегитимное решение, то тогда, возможно, парламент пойдет на свои решения, а тогда, возможно...

Это абстракция третьей степени, у которой нет никакой почвы. Президент и его Секретариат заявили, что не видят сейчас никаких оснований для разговоров о досрочных выборах и для этого нет политико-правовых оснований. А сам господин Волга, по-видимому, любит привлечь к себе внимание. Я не отношусь серьезно к таким заявлениям.

С другой стороны, пока еще, кроме критики со стороны коалиции, не было никаких попыток опротестовать решения Президента.

Александр Литвиненко, эксперт политико-правовых программ Центра им. Разумкова:

Предлагаемый сценарий действий напоминает события в России 1993-го года

Странно слышать от народного депутата подобные заявления. Это можно в принципе рассматривать как обычные провокации, но то, что сценарий возможных действий Верховной Рады вплоть до участия подразделений МВД (что сразу напоминает, представитель какой политической силы возглавляет министерство) был описан достаточно обстоятельно, свидетельствует, что подобные сценарии обсуждались и они не являются личной фантазией господина Волги. А это уже наводит на определенные мысли.

Когда я читал это интервью с господином Волгой, то мне вспомнились события в России 1993-го года. Там возникла приблизительно такая же ситуация, когда парламент отказался признать легитимность президента, пытался заручиться поддержкой как законных, так и незаконных вооруженных формирований. Все помнят, чем это закончилось. Следствия были трагическими как для конкретных лиц, так и для страны в целом.

Конечно, реакция на такое заявление должна быть, причем такой же публичной. Василий Волга известен своими крайними оценками, но все-таки речь идет о заявлении политика и человека не последнего в своей фракции, который выражает не только свое мнение, а, очевидно, настроения определенной части депутатского корпуса. Речь идет фактически о призыве к государственному перевороту, потому что речь идет о реакции на роспуск парламента без обсуждения оснований для такого шага со стороны Президента. А это подводит к мысли, что даже если Президент пойдет на такой шаг в соответствии с действующим законодательством, то, по мнению господина Волги, все равно парламент должен не подчиниться и фактически подвести страну к гражданской войне.

Заявление свидетельствует о том, что Президенту априорно инкриминируется намерение распустить Верховную Раду неконституционным образом, что некорректно. Можно же в ответ выражать массу абсурдных предположений, что если парламент примет какой-то неконституционный законопроект, то Президент будет действовать таким-то образом. Так можно далеко зайти.

Думаю, что в нынешней ситуации, когда достаточно часто раздаются апокалиптические прогнозы относительно будущего страны, раскола и образования каких-то непонятных квазигосударственных образований, отсоединения регионов, такие заявления являются очень опасными. Даже если они не предусматривают конкретных действий, то все равно откладываются в общественном сознании и формируют потенциальную возможность для такого развития ситуации.

Галина Ключковская