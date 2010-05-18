ВР пустила иностранные войска на учения в Украину

Верховная Рада Украины приняла Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2010 году для участия в многонациональных военных учениях".

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 394 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Данным законом одобрено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2010 году для участия в украинско-польско-канадско-литовских учениях "Кленовая Арка - 2010", многонациональных учениях "Барьер - 2010", многонациональных учениях " Светлая Лавина - 2010 ", украинско-словацких учениях "Славяне за мир - 2010 ", украинско-румынских учениях, украинско-белорусских учениях, многонациональных учениях "Казацкая степь - 2010", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2010", украинско-американских учениях "Рэпид Трайдент - 2010".