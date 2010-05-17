Янукович с Медведевым подпишут «три важных для Украины заявления»?

Народный депутат от НУ-НС Борис ТАРАСЮК заявляет, что Россия пытается подвергнуть сомнению линию границы с Украиной в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Б.ТАРАСЮК отметил, что во время визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА предусматривается подписание «трех важных стратегических для Украины заявлений». По его словам, одно из заявлений будет касаться вопросов безопасности в регионе Черного моря, второе – поддержки российской инициативы о создании так называемой европейской системы безопасности, еще одно – вопросов урегулирования приднестровского конфликта.

Он подчеркнул, что предусматривается создание рабочей группы по вопросам границы в Керченском проливе. Б.ТАРАСЮК отметил, что вопрос прохождения линии границы в Керченском проливе никогда «не подвергался сомнению». По его словам, сегодня российская сторона пытается подвергнуть сомнению эту административную часть границы и «фактически сделать акваторию Керченского пролива акваторией совместного государственного пользования».

Он отметил, что также Россия хочет иметь влияние на Керчь-Еникальский канал.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, если это произойдет, то Украина не только потеряет политическое влияние, но и экономическую выгоду.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК отметил, что Украина «может потерять контроль и над островом Коса Тузла».

По его словам, оппозиционное правительство выступает против таких подходов.

На вопрос журналистов, каким образом будет действовать оппозиция, если такие решения будут приняты, Б.ТАРАСЮК ответил: «Инструментарий действий оппозиции серьезно сужен той практикой и методикой, которая предпринимается антиконституционным большинством». «Если нас будут лишать возможности оказывать сопротивление принятию антигосударственных решений со стороны нынешней власти, то единственное средство, которое нам остается, – выйти на улицы», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 12 мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в том числе относительно острова Тузла.

15 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в результате делимитации украинско-российских морских границ Украина потеряет остров Тузла.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины опровергло ее заявление.

5 мая 2010 года министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что Украина и Россия создадут общую Комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.