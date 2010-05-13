В БЮТ расценивают идею Азарова как пиар на теме Сбербанка СССР

Правительство Николая АЗАРОВА пытается сделать пиар-кампанию на теме выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.

Об этом заявил министр финансов оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Комментируя решение правительства Н.АЗАРОВА о соответствующем законопроекте о возобновлении выплаты компенсаций, А.СЕНЧЕНКО отметил, что действующему правительству ничего не мешало заложить соответствующие расходы в госбюджете-2010.

«Для того, чтобы уже завтра начать выплачивать, можно было уже сегодня внести поправки в бюджет - голосов у них достаточно - и начинать платить, и никакого нового закона для этого не нужно принимать, это вопрос поправок в бюджет», - отметил министр финансов оппозиционного правительства.

А.СЕНЧЕНКО также считает нецелесообразной инициативу о создании нового реестра вкладчиков. По его словам, работа по созданию реестра была выполнена качественно и на совесть: «Люди и так прошли не очень простую процедуру. Тем более, что речь идет о людях преклонного возраста, для которых еще один раз выстоять в очереди очень тяжело. Поэтому, к сожалению, я думаю, что правительство АЗАРОВА в этом вопросе интересует лишь пиар-составляющая».

А.СЕНЧЕНКО подчеркнул, что даже во время кризиса правительство Юлии ТИМОШЕНКО выплачивало компенсации вкладчикам Сбербанка СССР, и напомнил, что более 5 млн. человек получили компенсацию в сумме 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство 12 мая одобрило законопроект «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины», которым предлагается возобновить выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в 2011 году.

Как сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, средства для наличных или безналичных выплат по вкладам будут предусмотрены в государственном бюджете с 2011 года, и выплаты будут проводиться через «Ощадбанк».

«В этом году не предусматривается (проводить выплаты - УНИАН), то есть сейчас мы начинаем работу над проектом госбюджета 2011 года, и выплаты будут проводиться исключительно в пределах средств, которые будут предусмотрены законом о госбюджете», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.