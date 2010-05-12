Азаров знает, как вернуть вклады в Сбербанке без обмана

Правительство Украины предлагает возобновить выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины» был одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Как заявил в начале заседания Кабмина премьер-министр Николай АЗАРОВ, принятие закона необходимо, чтобы возвращение сбережений не зависело от предвыборных обещаний.

«Чтобы люди никогда больше не ощущали горькую обиду от обмана наподобие так называемой «юлиной тысячи», - пояснил он.

Как сообщил на брифинге министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, законопроектом вводятся автоматизированная информационная система реестра вкладчиков, а также реестр страхователей и застрахованных лиц.

Он отметил, что средства для наличных или безналичных выплат по вкладам будут предусмотрены в государственном бюджете с 2011 года и выплаты будут проводиться через «Ощадбанк».

«В этом году не предусматривается (проводить выплаты - УНИАН), то есть сейчас мы начинаем работу над проектом госбюджета 2011 года, и выплаты будут проводиться исключительно в пределах средств, которые будут предусмотрены законом о госбюджете», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что выплаты будут проводиться в равновеликих размерах.

Как сообщал УНИАН, в июле 2009 года экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что выплаты по вкладам Сбербанка СССР в Украине будут возобновлены после ослабления кризиса.