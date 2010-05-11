Тягнибок разглядел в Украине «предреволюционную ситуацию»

Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК считает, что в Украине наблюдается предреволюционная ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед Верховной Радой Украины на митинге оппозиции.

«Возможно, мы сегодня еще не видим революционной ситуации, но мы видим в Украине предреволюционную ситуацию», - сказал О.ТЯГНИБОК, отметив, что в настоящее время в Украине нарастает социально-национальный протест, который спустя некоторое время проявится по всей стране.

Комментируя политику команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, О.ТЯГНИБОК отметил, что глава государства и его команда «немного не поняли, что Киев - не Донецк и не губерния».

По убеждению лидера ВР «Свобода», по своему уровню подготовки к управлению государством В.ЯНУКОВИЧ Остался на уровне губернатора Донецкой области. «Если он думает, что здесь, в Киеве, он сможет строить свою клику, то он ошибается», - сказал О.ТЯГНИБОК.

По его убеждению, уличные акции протеста, марши должны быть постоянными, но не только обыкновенные люди должны выражать свой протест, это должны делать, в первую очередь, депутаты местных советов, в которых десятки тысяч.

По его словам, в Украине есть 15 регионов, где большинство депутатов местных советов представлено национал-патриотическими силами, которые и должны сказать свое слово.

Говоря о парламенте, О.ТЯГНИБОК отметил, что в нем, к сожалению, «мы увидели, что парламентская оппозиция является беззубой, она не сумела 27 апреля противостоять антигосударственным решениям команды ЯНУКОВИЧА».

«Этот парламент - как с одной, так и с другой стороны - он является недееспособным, поэтому наш лозунг: парламент должен быть переизбран. Наша задача: эти тушки, которые создали коалицию, законсервировать. Наша задача: давление на власть. Наше задача: заставить депутатов-перебежчиков и депутатов-тушек встать на нашу сторону», - сказал О.ТЯГНИБОК.