Митрополит просит Януковича вернуть военный институт в Одессу

Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА решить вопрос о возвращении института Сухопутных войск из Львова в Одессу.

Об этом речь идет в открытом письме Митрополита Президенту, размещенном на сайте Одесской епархии УПЦ Московского патриархата.

АГАФАНГЕЛ в письме подчеркивает, что Одесский институт Сухопутных войск ведет свою историю от времен основания Одесского кадетского корпуса в 1899 году, и в этом учебном заведении в течение 110 лет формировалась школа военного образования. В то же время, пишет Митрополит, во Львове была открыта австрийская школа кадетов пехоты, а впоследствии был расположен польский кадетский корпус, выпускники которого «осуществляли экспансию против православного населения Западной Украины».

Мотивируя необходимость возвращения учебного заведения в Одессу, АГАФАНГЕЛ пишет: «Западный регион Украины является ячейкой греко-католической церкви, которая находятся под воздействием Папы Римского. Католическая церковь на протяжении веков желала и делала все возможно для захвата земель, которые населяют православные христиане силой оружия и насильственного навязыванием католической веры. На территории Академии Сухопутных войск (г. Львов) существует греко-католическая церковь, которая осуществляет влияние на мировоззрение, моральные и духовные ценности будущих офицеров Украинской армии. В Одесском военном институте функционирует православный храм».

«Вы – единственный сегодня, как заботливый хозяин страны, имеете возможность сохранить историческое достояние украинского народа и укрепить обороноспособность нашего государства, приняв решение о возвращении подготовки курсантов командного профиля – будущих военных начальников, которые будут стоять на защите независимости Украины и православной веры», - говорится в письме.

АГАФАНГЕЛ просит В.ЯНУКОВИЧА посетить Одессу и «воочию убедиться, какая сила заложена, еще православным царем, в столетний фундамент подготовки патриотов и защитников государства».

Справка УНИАН. В 2005 году Минобороны решило закрыть Одесский институт Сухопутных войск до 2007 года, и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета "Львовская политехника".

30 августа 2006 года Кабмин реорганизовал Одесский институт сухопутных войск, создав военный институт на базе Одесского национального политехнического университета. Имущество и земельные участки Института были оставлены в управлении Министерства обороны без права отчуждения.