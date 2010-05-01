Тимошенко: западный мир дает определенные бонусы Януковичу

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия Тимошенко считает, что оппозиция и общественность должны в защите интересов государства полагаться только на себя, а не на поддержку США или стран Европы, сообщает ее официальный сайт.

"Я думаю, что нам не надо ни на кого полагаться, а нужно полагаться на свой собственный народ, на свои собственные элиты. Если мы будем полагаться на себя, то мы будем сильнее в защите Украины", - заявила Юлия Тимошенко сегодня на пресс- конференции в Луцке.

По ее мнению, то, что сейчас западный мир дает "определенные бонусы" Президенту Виктору Януковичу, является признаком исповедования двойных стандартов. "Заявления западных стран о вещах, которые, на мой взгляд, должны их внимание привлекать, и их позиция должна быть сильной и адекватной, так как разрушение демократии, свободы слова, просто хроническое нарушение Конституции, создание незаконной системы власти в нашем государстве должны бы получить, на мой взгляд, более адекватные оценки от западных стран", - убеждена лидер оппозиции.