Тимошенко обещает Сухому и Горбалю персональную опеку

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракции БЮТ во Львовском и Тернопольском областных советах будут инициировать выражение недоверия председателям облгосадминистраций в связи с их антиукраинскими действиями.

Об этом, как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Луцке.

"Я буду обращаться к Львовскому областному совету, к Тернопольскому областному совету выразить губернаторам недоверие и не дать им работать в этих областях", - сказала она.

Лидер оппозиции добавила, что председатели Львовской и Тернопольской облгосадминистраций не сложили депутатских полномочий, как того требует закон. В то же время при их отсутствии в Верховной Раде их карточками "проголосовали" за ратификацию Соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Украине.

"Два губернатора чей-то неизвестной рукой или неизвестным пальцем успели проголосовать в парламенте за ратификацию, не находясь в это время в парламенте. Вот таких губернаторов, я считаю, необходимо убраны с их должностей", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что оппозиция будет контролировать действия всех губернаторов, назначенных Президентом, и в случае их антигосударственных шагов будет инициировать через областные советы выражение им недоверия.