Янукович считает, что Первомай не утратил актуальности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Международным днем солидарности трудящихся – праздником весны и труда.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Традиционно этот день свыше ста лет отмечается во многих европейских странах. Несмотря на все изменения в украинском обществе, первомай не утратил актуальности и сегодня. Он был и остается праздником для тех, кто своим неутомимым трудом создает материальные и духовные блага, обеспечивает развитие и прогресс, отстаивая свои демократические права на труд и достойный уровень жизни”, - говорится в поздравлении Президента Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что “настойчивый и честный труд является сегодня залогом преодоления кризисных явлений в экономике, достижения европейского уровня социальных благ, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения”.

“Пусть это прекрасный праздник вдохновляет всех нас на создание счастливого будущего”, - призвал В.ЯНУКОВИЧ и пожелал соотечественникам мира, здоровья, любви и семейного уюта, успехов во всех жизненных начинаниях.