В Черновцах хотят ввести налог на бездомных собак

Депутаты Черновицкого городского совета предлагают провести в городе референдум, на который вынести вопрос о самообложении налогом черновчан с целью сбора средств на строительство и содержание приюта для бездомных животных.

Как передает корреспондент УНИАН, для изучения вопроса о проведении местного референдума относительно самообложения налогом горожан вчера на сессии была создана рабочая группа.

Сам референдум предлагается провести одновременно с местными выборами.

Рабочая группа должна определить размер местного налога на строительство и содержание приюта для бездомных животных, а также рассмотреть целесообразность вынесения на референдум вопроса относительно увеличения размера местного налога на содержание и благоустройство кладбищ, который сегодня составляет 1 грн. в год с одного взрослого жителя Черновцов.