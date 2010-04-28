В ЕЦ предупреждают власть, что она играет в «русскую рулетку»

Член президиума партии «Единый центр», народный депутат Василий ПЕТЁВКА считает весьма рискованным экономическое сотрудничество с Россией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам депутата, «экономическое сотрудничество с Россией похоже на игру в «русскую рулетку»: кажется, что шансов на успех много, а результат оказывается плачевным». «Большинство предложений по межгосударственному сотрудничеству, которые поступали со стороны РФ странам-соседям, заканчивались для них потерей стратегических объектов и даже целых отраслей», – заявил он, комментируя инициативы руководителя российского правительства Владимира ПУТИНА относительно объединения ряда активов двух стран.

В этом плане показательным политик считает пример кооперации России и Беларуси в газовой сфере. «В 2006 году Президент ЛУКАШЕНКО обменял половину акций компании «Белтрансгаз», которая управляла газотранспортной системой страны, на дешевый российский газ. А уже в этом году газовый монополист «Газпром» полностью перебрал контроль над белорусской ГТС», - сказал он.

По словам представителя «Единого центра», украинский опыт сотрудничества с Россией также не добавляет оптимизма. «История украинско-российской кооперации в производстве военно-транспортного самолета Ан-70 напоминает затяжной роман. Несколько лет подряд Украина и Россия совместно его проектировали, изготовляли и испытывали. В начале 2000-х россияне отказалась от участия в проекте в пользу собственного аналога. В прошлом году российская сторона опять подписала договор о сотрудничестве, однако конкретные сдвиги не произошли», - напомнил депутат.

В.ПЕТЁВКА отметил, что история двусторонних взаимоотношений в строительстве Ан-148 и его модернизированной версии Ан-158 развивается по очень подобному сценарию. Россияне уже не скрывают, что украинские самолеты являются конкурентами их собственного проекта корпорации «Сухой», хотя Ан-158 значительно более экономный и вместительный. «На наш самолет есть уже 20 заказов на полмиллиарда долларов. Следовательно инициативы российской стороны являются или попыткой получить дивиденды с перспективного проекта, или нейтрализацией конкурента путем его поглощения. И именно последняя версия имеет больше оснований для существования, учитывая предложения России по интеграции концерна «Антонов» в российскую «Объединенную авиастроительную корпорацию», - сказал он.

Политик видит значительную угрозу того, что под ширмой создания совместного авиахолдинга Москва планирует «проглотить» украинский авиапром и избавиться от конкурента на мировом рынке. «Украинская власть должна понимать, что для экономического сотрудничества совсем не обязательно создавать новые корпорации или объединения. Такие действия могут происходить на уровне хозяйствующих субъектов и не требуют вмешательства государства. Нужно договариваться о содержании сотрудничества, а не его форме. Только в таком случае можно избавиться от горького привкуса заполитизированности и защитить национальный экономический интерес», - отметил В.ПЕТЁВКА.