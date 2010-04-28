СМИ: Россия требует создать посредника для продажи газа Украине

В газовых отношениях России и Украины вновь может появиться посредник, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, в проекте нового межправительственного соглашения по сотрудничеству двух стран в энергетике имеется требование российской сторны по созданию «совместного предприятия в целях осуществления закупки и реализации природного газа на территории Украины». По словам информированного источника газеты, речь идет о компании, которую учредят «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» для закупки на украинской границе российского газа и последующей перепродажи его конечным потребителям.

Газета.ру