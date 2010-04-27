Тимошенко хочет новый Майдан?

Лидер объединенной оппозицию Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан прийти 11 мая в парламент, чтобы заставить власть денонсировать соглашение о продлении базирования в Украине российского флота, а также с требованием объявить досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на митинге возле ВР.

«С сегодняшнего дня они закрыли Верховную Раду, и они не хотят, чтобы она работала вплоть до 11 мая, потому что черную работу они уже сделали. С сегодняшнего дня мы начинаем объезжать всю страну для того, чтобы люди, которые в состоянии стоять за Украину, поддерживать Украину в столь трудный момент, чтобы имели возможность 11 мая, когда будут входить эти предатели в Верховную Раду, собраться и стоять, пока они не денонсируют это соглашение, или пока не будут объявлены досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уверена, что досрочные выборы позволят привести в парламент не антиукраинские силы, не тех, кто предал интересы государства, а настоящих патриотов Украины.