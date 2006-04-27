Ахметов не против коалиции с «НУ» и посылает к экстрасенсам

Политсовет Партии регионов, состоявшийся сегодня в Киеве, принял решение о ведении переговоров о формировании парламентской коалиции со всеми без исключения прошедшими в парламент политическими силами. Об этом, как передает корреспондент «Главреда», заявил по завершению Политсовета №7 в списке «Регионов» Ринат Ахметов.

«Главное для нас – не распределение должностей, а разговор о ценностях», - сказал он.

Он отказался давать более развернутые комментарии. Говоря о возможности коалиции с «Нашей Украиной», Ахметов заявил: «Мы приняли решение о переговорах, а будет это (коалиция с «НУ» – Ред.) или не будет – это надо обращаться к экстрасенсам».