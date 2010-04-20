В БЮТ угрожают коалиции «жесткими мерами»

Оппозиция предпримет жесткие меры, если в ближайшее время коалиция не объявит местные выборы.

Об этом заявил руководитель Центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ интервью газете «Левый берег».

«Ситуация такова, что ответ на вопрос о сроке проведения выборов в Украине надо искать не в законах и Конституции, а в желаниях и махинациях исполнительной власти. Если в ближайшее время большинство не разблокирует выборы, мы вынуждены будем предпринимать жесткие меры», - сказал он, добавив, что это будут все, предусмотренные законом, способы парламентского и внепарламентского протеста.

По словам А.ТУРЧИНОВА, «сегодня наши оппоненты пытаются подстроить ситуацию под себя. Они выстраивают жесткую исполнительную – вплоть до ЖЭКа – вертикаль… Так дальше пойдет, в Донецком регионе кадров не останется, чтоб руководителями ЖЭКов в Киеве и на Волыни их ставить».

Отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, могут состояться выборы в местные органы власти, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что местные «выборы были назначены на 30-е мая, нынешняя власть их отменила, новую дату назвать не удосужилась, конституционные сроки проведения уже нарушены… Очевидно, что назначать кампанию нужно минимум за полгода до ее старта. Вот, и считайте. Если в ближайшее время соответствующее решение принято не будет, в этом году, скорее всего, выборы не состоятся».

По словам А.ТУРЧИНОВА, оппозиции «выгоднее их прохождение весной – после зимы власть всегда есть за что покритиковать. Выгодно, чтоб все проходило сообразно закону и Конституции! На наш взгляд, единственный возможный вариант с легитимным переносом выборов, связан с внесением изменений в Основной Закон. БЮТ еще в прошлом году об этом говорил».

Также руководитель Центрального штаба БЮТ подчеркнул, что в избирательное законодательство необходимо внести изменения.

«Очевидно, реформа местного самоуправления назрела давно. Мы подошли к вопросу комплексно, в том числе – посредством внесения проекта изменений к Бюджетному кодексу. Однако, реформа, не без помощи представителей ЮЩЕНКО и ПР, была заблокирована. И мы решили: пока не будет определенности со стратегией развития местного самоуправления в целом, избирательную систему не трогать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.