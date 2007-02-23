В Верховной Раде появился свет, и... исчезли депутаты

Фракция БЮТ разблокировала помещение электрощитовой в Верховной Раде. Это произошло сразу после завершения пленарного заседания ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сообщил журналистам, что народные депутаты, которые блокировали электрощитовую, пригласили коменданта и главного электрика ВР и сдали им помещение электрощитовой.

«Мы сдали коменданту и главному электрику электрощитовую, они ее приняли и зафиксировали, что ничего не было поломано», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что электросистема работает в нормальном режиме.

В подтверждение слов А.ТУРЧИНОВА, во всех помещениях парламента появился свет.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что такие действия фракции БЮТ были связаны с отказом антикризисной коалиции принять закон о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Вместо того, чтобы принять этот закон, они (антикризисная коалиция) проводили подпольные электросети», - сказал народный депутат.

При этом он отметил, что завтра БЮТ и «Наша Украина» подпишут соглашение о создании единой оппозиции и обнародуют принципы дальнейшей своей деятельности.

«Мы будем применять более эффективные механизмы давления на наших оппонентов, чем блокирование работы парламента», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли фракции БЮТ и «Нашей Украины» блокировать ВР через две недели, когда начнутся пленарные заседания, А.ТУРЧИНОВ сказал, «надеюсь у нас не будет необходимости блокировать работу ВР, более того, у некоторых депутатов вообще не будет необходимости приходить в парламент».

В то же время, представители антикризисной коалиции также разблокировали президиум, трибуну и ложу правительства в сессионном зале.

Как сообщил в интервью журналистам член фракции ПР Юрий МИРОШНИЧЕНКО, у антикризисной коалиции в связи с завершением пленарной недели больше нет потребности защищать сессионный зал от блокирования со стороны представителей фракций БЮТ и «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, Депутаты из фракции Партии регионов еще 21 февраля заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Эти действия были связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможности открыть пленарные заседания до удовлетворение их требований.

Позже депутаты из фракции БЮТ пошли в электрощитовую, отключили свет и электронную систему для голосования «Рада». Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что таким образом оппозиционные фракции пытаются привлечь внимание к первоочередным проблемам в стране.

Вчера в сессионном зале ВР полностью отсутствовало освещение. В системе «Рада» работал только один из двух экранов. Но система «Рада» работала без сбоев, и депутаты голосовали за законопроекты и законы.

В то же время, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК заявил, что при необходимости Верховная Рада даст согласие на привлечение к ответственности и арест тех народных депутатов из фракции БЮТ, которые захватили электрощитовую в парламенте.