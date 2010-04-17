Цушко: я от "Мерседеса" отказался и за бензин сам плачу
11:40, 17 апреля 2010Политика
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Планируется ограничение в бюджете
Правительство планирует ограничить количество автомобилей для руководителей местных администраций и министерств.
Об этом заявил министр экономики Василий Цушко в эфире Шустер Live.
"Планируется ограничение в бюджете, чтобы начальникам в райадмистрациях, в областных администрациях, в министерствах оставить все лишь две машины", - сказал он.
"Я работаю месяц министром экономики и за бензин сам плачу. Мало того. Я от "Мерседеса" отказался, взял простой "Шевроле", - заявил Цушко.
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